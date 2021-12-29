Мастерская художника Искандаряна уцелела после поджога в Петербурге

Возгорание повредило только входную группу подвала на улице Полозова.

Мастерская художника и барда Нелсона Искандаряна в подвале дома №8 на улице Полозова практически не пострадала во время пожара, произошедшего в ночь на 27 ноября. Как сообщили в комитете имущественных отношений Петербурга, огонь охватил только входную группу помещения, внутреннее пространство сохранилось в целости.

По словам самого Искандаряна, было две попытки поджога: днём и ближе к полуночи.

Вечером услышал треск, собака залаяла. Волчка откинул назад, а сам кинулся на лестницу, лёг в пламя, щеколду открыл и выбрался наружу. Нелсон Искандарян, художник и бард

Он получил ожоги рук, но смог вместе с соседями начать тушить пожар до приезда пожарных.

В комитете имущественных отношений подтвердили, что мастерская находится в аренде по действующему договору с городом, и художник сможет продолжать творческую деятельность. "Желаем Нелсону здоровья и вдохновения", — отметили в ведомстве. Напомним, в 2023 году Смольный требовал от Искандаряна освободить помещение, но после публичного резонанса вопрос был отложен. Правоохранительные органы проводят проверку по факту поджога, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: Telegram / КИО Санкт-Петербурга