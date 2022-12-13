В парке Героев-Пожарных испекли несколько тысяч блинов на Масленицу

Невзирая на штормовой ветер, организаторы смогли приблизиться к рекорду России.

В воскресенье, 26 февраля, в парке Героев-Пожарных прошли масленичные гуляния. Организаторы праздника задались целю попасть в реестр рекордов РФ и испечь 5 тыс. блинов за одно мероприятие. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Угощение будет предназначено не только для жителей и гостей Фрунзенского района: блины также передадут подопечным местных социальных учреждений и пациентам городских больниц, проходящим лечение и реабилитацию.

Всего для приготовления лакомства было использовано 75 кг муки, 320 яиц и 30 сковородок. В процесс вмешалась погода – блины первое время пригорали из-за штормового ветра, однако повара и учетчики быстро приспособились к непростым условиям.

повара поделились с Piter.TV рецептами блинов на Масленицу.

Фото: Pxhere