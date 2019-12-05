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Лада сбила женщину с двумя детьми в Зеленограде

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По факту происшествия проводится проверка.

В четверг, 5 декабря, в Зеленограде машина сбила женщину с двумя детьми. Инцидент случился на нерегулируемом пешеходном переходе, в результате один ребенок погиб. Об это сообщили в пресс-службе ГИБДД по Москве.

Известно, что авария случилась  в 18:35 на улице Каменка. На место прибыла бригада медиков и госпитализировала пострадавших. СМИ сообщили, что один ребенок умер прямо в машине "Скорой помощи".

По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства и подробности случившегося.


 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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