Лада сбила женщину с двумя детьми в Зеленограде

По факту происшествия проводится проверка.

В четверг, 5 декабря, в Зеленограде машина сбила женщину с двумя детьми. Инцидент случился на нерегулируемом пешеходном переходе, в результате один ребенок погиб. Об это сообщили в пресс-службе ГИБДД по Москве.

Известно, что авария случилась в 18:35 на улице Каменка. На место прибыла бригада медиков и госпитализировала пострадавших. СМИ сообщили, что один ребенок умер прямо в машине "Скорой помощи".

По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства и подробности случившегося.



