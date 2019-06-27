Мадонна устроила бойню в новом клипе "God Control"

Композиция "God Control" вошла в состав нового альбома Мадонны под названием "Madame X". Релиз пластинки состоялся 14 июня 2019 года.

Американская певица Мадонна выпустила новый клип на песню "God Control". Видео опубликовано на официальном канале YouTube.

Клип длится более восьми минут. За это время зрителям показали кадры жестокого убийства посетителей ночного клуба. Таким образом, певица призвала власти США обратить внимание на проблему насилия с применением оружия. В конце ролика певица обратилась к фанатам с просьбой помочь организациям, борющимся за изменения в законе об оружии.

Композиция "God Control" вошла в состав нового альбома Мадонны под названием "Madame X". Релиз пластинки состоялся 14 июня 2019 года.

Видео: YouTube/Madonna