МТС и Смольный подписали соглашение по работе над совместным проектом "Умный город"

В рамках договоренности МТС создаст "интернет вещей".

Вице-губернатор Александр Говорунов и директор петербургского филиала салонов сотовой связи МТС Павел Коротин подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба администрации Северной столицы. Смольный и акционерное общество МТС займутся разработкой общего проекта "Умный город". К такому решению представители власти и компании пришли в ходе обсуждений на цифровом форуме.

По сведениям Говорунова, проект подразумевает сохранение культурно-исторического наследия города, а также партнерское развитие в сфере бизнеса и экономического потенциала, а также ведет к улучшению качества жизни петербуржцев.

В рамках программы "МТС" запустит "интернет вещей". Приложение будет тестировать продукты и услуги безопасности, мониторинга транспорта и экологической ситуации. Также будет проведена цифровизация некоторых государственных отраслей производства. Программа будет контролировать приборы и собирать и анализировать полученные данные.

Поект начнет работу в спальных района в северной части города на Неве (Гражданский проспект), но в дальнейшем покроет всю территорию Петербурга.

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