МИД оценил вероятность глобального кризиса из-за проблем на Западе

Дмитрий Биричевский не исключает "эффект домино" на геополитической арене.

Риски перерастания текущих проблем в банковском секторе в США и Европе в глобальный кризис все еще сохраняются. Соответствующее заявление в рамках международного дискуссионного клуба "Валдай" сделал директор российского департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. Дипломат пояснил, что речь идет об очевидных проблемах, которые перекинулись из Вашингтона на европейский континент. В Москве не исключают того, что перерастание кризиса может затронуть и более глобальные площадки. В МИД РФ не исключают возникновения "эффекта домино", а призывают готовиться к возможной нестабильности.

Нас уверяют, что все в порядке, что все под контролем, но частный бизнес порой работает вне поля зрения государства, и какие-то семейные дочерние офисы, которые существуют у крупных финансовых корпораций, они порой работают независимо, и просчитать их риски довольно сложно. Дмитрий Биричевский, сотрудник МИД РФ

МИД РФ назвал неприемлемыми обвинения в адрес Москвы в глобальных проблемах в экономике.

Фото и видео: Вконтакте / Международный дискуссионный клуб "Валдай"