МИД КНР: глава Еврокомиссии и председатель Евросовета посетят Китай 24 июля

Главы ЕК и Евросовета встретятся с Си Цзиньпином и посетят форум "ЕС-КНР".

Председатель Европейской комиссии и глава Европейского совета посетят с официальным рабочим визитом Китай 24 июля. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы местного внешнеполитического ведомства. В Пекине добавили, что Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта встретятся с председателем КНР Си Цзиньпином. В рамках мероприятия делегации будут задействованы в работе 25-го саммита, организованного в формате "Евросоюз-Китай". Со стороны местных властей на событии будет присутствовать премьер Государственного совета Ли Цян.

В соответствии с договоренностями, достигнутыми между Китаем и Европой, председатель Европейского совета Кошта и глава ЕК фон дер Ляйен посетят Китай 24 июля. официальное заявление МИД КНР

Глава ЕК не верит, что отношения ЕС и США вернутся на прежний уровень.

Фото: YouTube / European Commission