МАГАТЭ намерено усилить присутствие на Запорожской АЭС

Рафаэль Гроссии рассказал о том,что инспекторы смогут предоставлять более детальные сведения по ситуации на ЗАЭС.

Международное агентство по атомной энергии собирается усиливать присутствие на Запорожской атомной станции. Соответствующее заявление после выступления на заседании Совета Безопасности ООН сделал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По мнению аналитика, данный шаг требуется принять из-за ухудшения ситуации с военной активностью вокруг режимного объекта.

Мы собираемся усиливать присутствие агентства через нашу постоянную миссию на ЗАЭС... происходит не из-за того, что ситуация улучшается, а потому, что военной активности стало больше и возможность ядерной катастрофы увеличилась. Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

Эксперт добавил, что наблюдатели МАГАТЭ начнут отслеживать военную активность на территории ЗАЭС и вокруг нее, в том числе и возможную милитаризацию объекта и направленные против нее атаки. Рафаэль Гросси подчеркнул, что его коллеги будут контролировать соблюдение принципов безопасности. Новые полномочия дадут возможность ведомству давать более детальную информацию по обстановке на ЗАЭС.

Гросси заявил, что принципы безопасности Запорожской АЭС получили поддержку.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций