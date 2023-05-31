Гросси заявил, что принципы безопасности Запорожской АЭС получили поддержку

Глава МАГАТЭ оценил очередное заседание Совбеза ООН.

Предложенные Международным агентством по атомной энергии принципы безопасности Запорожской атомной электростанции получили широкую поддержку. Соответствующее заявление в рамках выступления перед СМИ в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сделал генеральный директор МАГАТЭ. Рафаэль Гросси вышел к журналистам по завершению заседания Совета Безопасности Всемирной организации. Он отметил, что различные стороны могут иметь альтернативные национальные интересы, цели и подходы к ним. Однако важно сохранить "минимум принципов", который поможет мировому сообществу избежать худшего варианта развития ситуации.

Важно, что мы нашли наименьший общий знаменатель, базовые пять принципов, которые получили широкую поддержку, и не было голосов против. Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

Гросси: МАГАТЭ следит, чтобы ядерные материалы не использовались в военных целях.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций