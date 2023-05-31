Гросси: МАГАТЭ следит, чтобы ядерные материалы не использовались в военных целях

Глава ведомства рассказал о присутствии специалистов на всех АЭС Украины.

Международное агентство по атомной энергии следит за тем, чтобы ядерные материалы на Украине не могли быть использованы в военных целях. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании Совета по Безопасности Всемирной организации сделал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси

В дополнение к нашей работе по ядерной безопасности мы также продолжаем нашу жизненно важную деятельность по проверке гарантий на всей территории Украины, чтобы не допустить использования ядерного материала в военных целях. Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

В настоящее время инспекторы МАГАТЭ также присутствуют на Хмельницкой, Ровенской, Южно-Украинской и Чернобыльской станциях. Рафаэль Гроссии подчеркнул, что присутствие специалистов позволяет предоставлять международному сообществу достоверную информацию о ситуации, которая складывается в области безопасности на каждом из этих режимных объектов.

Гросси назвал принципы защиты Запорожской АЭС.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций