Гросси назвал принципы защиты Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ выступил на заседании Совбеза ООН.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая на заседании Совета Безопасности ООН во вторник 30 мая, изложил дипломатам пять принципов по защите Запорожской атомной электростанции. В этот перечень входят пункты о запрете на ведение огня с территории режимного объекта и в ее направлении, а также в сторону ядерных реакторов, личного персонала, хранилищ с отработанным топливом.

Не должно быть атак любого рода с территории АЭС или против нее, в частности, направленных на реакторы, хранилище отработанного топлива, другую критическую инфраструктуру или персонал. Нельзя предпринимать действия, подрывающие эти принципы. Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

Эксперт добавил, что ЗАЭС не должна использоваться сторонами регионального конфликта для размещения тяжелых вооружений. Речь идет о реактивных системах залпового огня (РСЗО), артиллерийских систем и боеприпасов, танков, а также военнослужащих. Рафаэль Гросси призвал мировое сообщество обезопасить внешние линии энергоснабжения потребителей. В МАГАТЭ намерены оставить дополнительных специалистов, которые будут контролировать соблюдение этих требований. Рафаэль Гросси пояснил, что выделил эти принципы на основе интенсивных консультаций с Москвой и Киевом.

В ООН подтвердили планы главы МАГАТЭ провести брифинг для Совбеза организации.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций