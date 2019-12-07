Минтруд предложил платить людям после 50, ищущим работу

Для соискателей составят специальный список профессий.

Граждане РФ 50 лет и старше, которые пойдут учиться с целью найти работу, будут получать стипендии. Соответствующий проект разработало Минтруда и соцзащиты России.

Реализация идея проработана до 2024 года. Предполагается, что к концу срока профессиональную переподготовку и допобразование пройдут более 450 тысяч пожилых россиян.

Список профессий будет разработан на основе анализа самых востребованных вакансий на рынке для данной возрастной группы. Их список разместят в Общероссийской базе вакансий "Работа в России". После того, как гражданин получит сертификат о прохождении курсов его резюме попадет в базу данных.

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