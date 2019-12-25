Людмила Рожнёва: "Такие эмоции впечатляют, а воспоминания остаются на всю жизнь"

На ТНТ состоялась премьера нового спортивного шоу "Погоня", где участники бросают вызов Москве и её скорости. Их задача — убежать от ловцов и выиграть крупную сумму!

В первом выпуске приняла участие Людмила Рожнёва, Миссис Санкт-Петербург 2023 и Миссис Россия 2024. Петербурженка поделилась с Piter.tv своими эмоциями от участия в проекте и рассказала о любимом хобби, которым она занимается уже 25 лет!

Почему решили принять участие в шоу "Погоня"?

Хотелось показать и рассказать, как здорово можно проживать жизнь, участвуя в подобных проектах, получая невероятные впечатления и просто организовывая разные добрые мероприятия для себя и для людей. После победы в конкурсах красоты я поняла, что очень многих можно вдохновлять своим примером и рассказывать, как и где применять свои навыки и таланты. Ты можешь быть обычным человеком, многодетной мамой, но при этом нести большую миссию для каждой женщины.

Как часто вы занимаетесь спортом? Каким?

Вообще, я даже повседневными задачами занимаюсь в темпе. Недавно полюбила быструю ходьбу — выходишь в спортивной форме и просто быстро идёшь! Ещё регулярно в моей жизни есть фитнес. С возрастом понимаешь, что физическая нагрузка необходима уже не для красоты тела, а как минимум для здоровья — обязательно также нужно тянуться и разминаться.

Как оказалось на самом деле — были готовы к тому, что вас ожидало на шоу?

Ни в коем случае! Нужно было срочно и быстро адаптироваться, собраться с силами и мыслями, применить свои старейшие навыки ориентирования на местности. В моменте ничего не понимаешь, а задания нужно выполнять и не терять скорость. К этому я была не готова. А ещё ведь надо не подвести семью и город, быть достойной представительницей всех конкурсов красоты. Конечно, было ещё и очень весело, и я сделала всё, что от меня зависело.

Какие эмоции испытали во время испытания?

Невероятный спектр, который я потом пыталась проанализировать и понять в себе, прочувствовать всё, что за съёмки произошло. В моменте ты впадаешь в детство и настолько захвачен своими эмоциями в погоне: это и страх, и азарт, и адреналин. Хочется выиграть! Такие эмоции впечатляют, а воспоминания остаются на всю жизнь.

Как сложилось взаимодействие со звёздными участниками?

Они звёзды на телевидении, в блогах, а в реальной жизни — обычные люди, которые находятся в таких же условиях, что и ты, и всё человеческое им не чуждо. Они очень открытые люди, и мне было интересно проводить с ними время. Опыт, который я пережила, показывает, что любой актёр или блогер тоже имеет чувства и важно к ним бережно относиться. Благодарна, что именно с этими людьми мы оказались вместе в этот день, было здорово!

Ещё бы приняли участие в каких-нибудь шоу? В каких, например?

Помимо "Погони" принимала участие в шоу "Битва шефов", где мне оба шефа сказали: "Да!". Это тоже был классный опыт, где я во время съёмок в студии постоянно смеялась и улыбалась от веселого нрава и харизмы великолепных ведущих!

Я очень эмоциональная, поэтому всегда открыта к новым впечатлениям, не стесняюсь себя в кадре, готова честно высказываться. Круто, что есть возможность кого-то вдохновить, кому-то показать пример, как можно красиво и насыщенно проживать свою жизнь, публично демонстрировать ценности семьи, детства и материнства. Поэтому, как только будут какие-то предложения, с удовольствием приму участие в интересных проектах!

Вы и многодетная мама, и бизнесвумен, и участник всевозможных конкурсов, а теперь ещё и шоу. Как всё успеваете? Поделитесь секретом!

Вы знаете, меня очень часто об этом спрашивают, и я поняла, что без поддержки семьи никуда! Где-то мама поможет с детьми, где-то супруг всегда поддержит и войдёт в положение. Ну и, конечно, куда без чёткого планирования? Определение целей помогает успеть всё! Но иногда можно позволить себе что-то не делать, и это тоже нормально, по-здоровому. Когда ты можешь притормозить, расслабиться, остановить всё вокруг и наслаждаться жизнью.

Вы проживаете в Петербурге. Какие места в городе любите больше всего?

Центр, конечно, с его всевозможными музеями и дворцами. Но ещё люблю пространства, где соединяются культура и современность, такие как Новая Голландия и Севкабель Порт. Радует, что, будучи обычным жителем можно прогуляться и получить столько удовольствия от красоты, окружения и всего, что происходит в городе. Это поражает и восхищает каждый раз!

Какие у вас хобби и как обычно отдыхаете?

У меня есть одно крупное многолетнее увлечение! Я — участница женского камерного хора, пою в коллективе уже 25 лет. Конечно, с перерывами на рождение детей. Это занятие моей души! Окончила в подростковом возрасте музыкальную школу по классам фортепиано и гитары и поняла, что я — музыкальный человек. Нашла свой прекрасный хор, которому уделяю три раза в неделю по три часа, но они приносят мне очень много удовольствия! В шикарных интерьерах нашего города мы исполняем старинную, классическую и духовную музыку на 18 языках мира. Это делает мою жизнь богаче и разнообразнее!

Фото: ТНТ; личный архив Людмилы Рожнёвой