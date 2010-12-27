Лучано Спаллетти рад грядущей встрече с "зенитовцами"

Тренер сборной Милана по футболу ожидает игры с "бывшими" из "Зенита".

Бывший тренер петербургской футбольной команды "Зенит" рассказал, что рад будет встретиться на поле с экс-учениками. Иностранец отметил, что любит клуб "сине-бело-голубых" всей душой, поэтому ему будет приятно увидеть знакомые лица.

Лучано Спаллетти отметил, что для миланского "Интера" матч с воспитанниками Сергея Семака будет полезен. Товарищеская встреча между соперниками состоится 21 июля.

Напомним, что в Спалетти тренировал основной состав "Зенита" в период с 2009 по 2014 года.

Фото: fc-zenit.ru