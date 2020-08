В Петербурге пройдет джазовое путешествие "Love, Jazz and river"

В Петербурге возобновились атмосферные водные прогулки.

Прогулка по рекам и каналам Петербурга под аккомпанемент джазовых хитов всех времен, исполненных квартетом Константина Хазановича и солисткой из Италии DANIELLA FANELLI состоится вечером 23 августа.



"Fly Me to the Moon" и "What A Wonderful World" будут звучать, пока над головами будут проплывать мосты, а на набережные медленно опускаться августовский вечер.



DANIELLA FANELLI – итальянская певица, исполнит джазовые стандарты и хиты совместно с петербургскими музыкантами во главе с джазменом Константином Хазановичем.

Теплоход имеет открытую и закрытую теплую палубы. Посадка и высадка осуществляется на пристани по адресу набережная Макарова, 34. Путешествие начнется в 19:00 и продлится два часа.

Фото: vk.com/love_jazz_river