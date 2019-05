Little Big выпустили трек в память покойного вокалиста The Prodigy

Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале музыкантов 10 мая.

Русская панк-рэйв группа Little Big представила своим фанатам новую трек под названием " Rave In Peace", посвященную покойному вокалисту группы The Prodigy Киту Флинту. Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале музыкантов 10 мая.

Напомним, что вокалист The Prodigy умер в возрасте 49 лет. Певец был найден мертвым в своем доме в британском графстве Эссекс утром 4 март.

Официальной причиной смерти до сих пор не названа, однако в крови артиста были найдены следы алкоголя, кокаина и кодеина. Также установлено, что в последнее время он страдал дипрессией, что, предположительно, стало причиной самоубийства.

Видео: Little Big