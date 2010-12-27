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Розовые улитки исчезнут из "Новой Голландии" в конце сентября
Сегодня, 21:09
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nadezhda_sib

Розовые улитки исчезнут из "Новой Голландии" в конце сентября

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Пресс-служба общественного пространства пообещала, что к следующему лету на острове снова появится что-нибудь интересное.

Жители "Новой Голландии", огромные розовые улитки, покинут остров 30 сентября. Об этом сообщил пресс-служба общественного пространства в социальных сетях.

Инсталляция закроется на месяц раньше, чем планировалось. 

"Друзья, нам очень жаль, но инсталляции "Улитки" Cracking Art и You are (on) an Island Алиши Эггерт пробудут на острове меньше, чем мы планировали, до 30 сентября. Если вы будете так же скучать по ним, как и мы, то спешите видеть! Обещаем придумать что-то не менее классное к следующему лету"

- написала пресс-служба. 

Улитки появились в "Новой Голландии" 20 сентября. Ранее Piter.TV заснял необычные объекты, которые появились на зданиях пространства. 

Фото: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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