Розовые улитки исчезнут из "Новой Голландии" в конце сентября

Жители "Новой Голландии", огромные розовые улитки, покинут остров 30 сентября. Об этом сообщил пресс-служба общественного пространства в социальных сетях.
Инсталляция закроется на месяц раньше, чем планировалось.
"Друзья, нам очень жаль, но инсталляции "Улитки" Cracking Art и You are (on) an Island Алиши Эггерт пробудут на острове меньше, чем мы планировали, до 30 сентября. Если вы будете так же скучать по ним, как и мы, то спешите видеть! Обещаем придумать что-то не менее классное к следующему лету"
- написала пресс-служба.
Улитки появились в "Новой Голландии" 20 сентября. Ранее Piter.TV заснял необычные объекты, которые появились на зданиях пространства.
Фото: Piter.TV
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