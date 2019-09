Розовые улитки исчезнут из "Новой Голландии" в конце сентября

Жители "Новой Голландии", огромные розовые улитки, покинут остров 30 сентября. Об этом сообщил пресс-служба общественного пространства в социальных сетях.

Инсталляция закроется на месяц раньше, чем планировалось.

"Друзья, нам очень жаль, но инсталляции "Улитки" Cracking Art и You are (on) an Island Алиши Эггерт пробудут на острове меньше, чем мы планировали, до 30 сентября. Если вы будете так же скучать по ним, как и мы, то спешите видеть! Обещаем придумать что-то не менее классное к следующему лету"

- написала пресс-служба.