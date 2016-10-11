Ночью Лиговский проспект был перекрыт из-за массового ДТП

Лиговский проспект "встал" в результате аварии.

Около часа ночи 5 ноября в результате массовой аварии оказался полностью перекрыт проезд по Лиговскому проспекту. Движение было “остановлено” в направлении к площади Восстания.

Известно, что участниками транспортного происшествия стало пять автомобилей. Самые большие “травмы” получил серебристый “Фольксваген”. У машины помята передняя часть бампера, а также вывернуто колесо.

На месте инцидента работали сотрудники ДПС. Информации о пострадавших в ДТП нет. В настоящее время движение по проспекту восстановлено.