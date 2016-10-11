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Ночью Лиговский проспект был перекрыт из-за массового ДТП
Сегодня, 12:03
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lesjasap
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Ночью Лиговский проспект был перекрыт из-за массового ДТП

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Лиговский проспект "встал" в результате аварии.

Около часа ночи 5 ноября в результате массовой аварии оказался полностью перекрыт проезд по Лиговскому проспекту. Движение было “остановлено” в направлении к площади Восстания. 
 
Известно, что участниками транспортного происшествия стало пять автомобилей. Самые большие “травмы” получил серебристый “Фольксваген”. У машины помята передняя часть бампера, а также вывернуто колесо. 
 
На месте инцидента работали сотрудники ДПС. Информации о пострадавших в ДТП нет. В настоящее время движение по проспекту восстановлено. 
Теги: авария , дтп , лиговский проспект
Категории: Новости СПб

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