Лицей на 550 мест в виде корабля в Кронштадте готов на 65%

Сдача объекта запланирована на III квартал 2024 года.

В Кронштадте на Цитадельской дороге лицей на 550 мест готов на 65%. Сдача объекта запланирована на III квартал 2024 года, отметил портал "Строительный Петербург".

С фасадной части образовательное учреждение напоминает огромный корабль. Данное решение соответствует общей стилистической концепции "Острова фортов", которая объединяет современную архитектуру и историко-культурный контекст Кронштадта.

В школе помимо учебных классов будут оборудованы библиотека с читальным залом, актовый зал со сценой, столовая, мастерские для занятий кулинарией, шитьем, обработкой металла и дерева, а также кабинеты для изучения иностранных языков. На уровне третьего этажа предусмотрен выход на крышу – на террасе можно будет проводить учебные занятия на открытом воздухе и отдыхать в свободное время.

Также в здании запроектированы большой спортивный зал площадью 30 на 18 метров и малый зал – 9 на 18 метров, два плавательных бассейна – 25 на 11 метров и 6 на 10 метров.

Фото: портал "Строительный Петербург"