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На Парнасе ВАЗ "припарковал" Cherolet на обочину
Сегодня, 11:03
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nadiputintseva
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На Парнасе ВАЗ "припарковал" Cherolet на обочину

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На месте столкновения дежурила скорая.

Утром 12 февраля помощь врачей понадобилась после ДТП на Парнасе. Как сообщили очевидцы, дорогу не смогли поделить ВАЗ и Chevrolet.

Известно, что столкновение произошло, когда отечественный автомобиль выезжал с 4-го Верхнего переулка и не уступил дорогу иномарке, которая двигалась по улице Федора Абрамова.

В результате ДТП легковой Chevrolet отбросило на парковку. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Сообщается, что одному из водителей потребовалась медицинская помощь.

Обстоятельства случившегося уточняются. О других пострадавших не сообщается. 

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

 

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Теги: дтп , новости спб , происшествия , происшествия спб
Категории: Новости СПб Происшествия ДТП

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