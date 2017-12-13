На Парнасе ВАЗ "припарковал" Cherolet на обочину

На месте столкновения дежурила скорая.

Утром 12 февраля помощь врачей понадобилась после ДТП на Парнасе. Как сообщили очевидцы, дорогу не смогли поделить ВАЗ и Chevrolet.

Известно, что столкновение произошло, когда отечественный автомобиль выезжал с 4-го Верхнего переулка и не уступил дорогу иномарке, которая двигалась по улице Федора Абрамова.

В результате ДТП легковой Chevrolet отбросило на парковку. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Сообщается, что одному из водителей потребовалась медицинская помощь.

Обстоятельства случившегося уточняются. О других пострадавших не сообщается.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург