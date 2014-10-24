Ленобласть ищет подрядчика для строительства путепровода за 3 млрд рублей

Новый путепровод в Волосовском районе даст безопасное движение.

В Волосовском районе Ленинградской области объявлен конкурс на строительство путепровода через железнодорожные пути на 40 км автомобильной дороги "Гатчина-Ополье". Заказчиком выступает ГКУ ЛО "Дирекция дорожного строительства". Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3,08 млрд рублей, заявки принимаются до 17 декабря.

Строительство включает создание объездной дороги длиной почти 2 км с путепроводом длиной 135,4 м. Контракт состоит из двух этапов: первый этап — разработка рабочей документации до конца 2026 года, второй этап — непосредственно строительство дороги с завершением к 2033 году. В документации закупки указано, что подрядчик должен "обеспечить безопасность движения на участке строительства, включая установку и содержание дорожных знаков, приборов освещения, ограждений. Организовать транспортное движение во время проведения работ без закрытия движения".

Ранее, в 2021 году, на проектно-изыскательские работы выиграло АО "Трансмост" контракт стоимостью 29,6 млн рублей, который должен был завершиться к 2023 году. В 2024 году была согласована документация по планировке территории.

