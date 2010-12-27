Ленинградская область выделяет средства на покупку жилья погорельцам

24 квартиры получат 40 человек, пострадавших в пожарах жители Ленинградской области. На эти цели из областного бюджета выделено 74,2 миллиона рублей.

В 2018 году правительством Ленинградской области заключены муниципальные контракты на приобретение 24 квартир для погорельцев, пострадавших в пожарах. Общая площадь выделяемого жилья составит около 1000 квадратных метров, а новоселье в них справят 40 человек. Выдаваемое жилье будет сразу обладать всем необходимым для переезда благоустройством. На цели обеспечения оказавшихся в трудной жизненной ситуации граждан жилой площадью из бюджета было выделено 74,2 млн рублей.

В программу поддержки попали жители города Волхов, Рахьи, Шлиссельбурга, Подпорожья, Приозерска и Тихвина а также поселков Гончарово Елизаветинское и Ромашки в Выборгском районе. До конца года благоустроенные квартиры в области получат еще 35 человек.

Ежегодно комитет по строительству распределяет субсидии на приобретение жилья погорельцам, стоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий между муниципальными образованиями. При этом пострадавшие в результате пожара помещения должны относиться к муниципальному жилищному фонду.

По материалам пресс-службы администрации МО "Выборгский район"