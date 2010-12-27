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Легенды Ретро FM устроят в Санкт-Петербурге праздничное шоу
Сегодня, 16:10
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nadiputintseva
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Легенды Ретро FM устроят в Санкт-Петербурге праздничное шоу

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Петербуржцы соберутся в Ледовом дворце, чтобы вживую услышать главных звезд 70х, 80х и 90х.

16 декабря в Санкт-Петербурге состоится самое масштабное ностальгическое событие уходящего года. На сцене соберутся самые любимые и запомнившиеся исполнители трех последних десятилетий.  

Для многих петербуржцев "Легенды Ретро FM" уже добрая традиция, где можно весело повести время с друзьями, близкими и коллегами. Организаторы обещают настоящее супершоу морового уровня, потрясающие эффекты и красочные декорации.

В этом году на сцене ледового выступят зарубежные, занимавшие первые места в топ-чартах 70х, 80х, 90х. исполнят свои главные хиты C.C. CATCH ("Heaven And Hell", "Сause You Are Young"), OTTAWAN ("D.I.S.C.O." и "Hands Up"), BACCARA ("Cara Mia", "Yes Sir, I Can Boogie"). Впервые на фестиваль  приедет суперзвезда 90х DANA INTERNATIONAL.

Среди русских участников также будут всеми любимые артисты: Юрий Шатунов, Татьяна Буланова, Игорь Корнелюк, Виктор Салтыков, группа Поющие Гитары и другие звезды. 

Теги: куда сходить в спб , легенды ретро fm , новости спб
Категории: Музыка Новости СПб

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