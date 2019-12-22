В МИД заявили об отказе России ухудшать отношения с Китаем ради США

Глава МИД обсуждал отношения Москвы и Пекина во время своего визита в США.

Москва не станет ухудшать отношения с Пекином в угоду США. Об этом в эфире "Первого канала" сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Политик рассказал, что во время своего визита в США, Лавров обсудил с Трампом отношения Москвы и Пекина. Он подчеркнул, что РФ не станет отдалятся от Китая, и добавил что поощряет идею развивать сотрудничество через диалог, а не через санкции и ультиматумы.

Российский министр также поделился историей о своей встречи с бывшим помощником президента США по национальной безопасности и госсекретарем Генри Киссинджером. Американец сообщил глава МИД РФ, что идеальной для США будет ситуация, когда "их отношения с Россией и Китаем будут лучше, чем отношения между Россией и Китаем"

Фото: YouTube / Ministry of Foreign Affairs of Russia, FRANCE 24 English