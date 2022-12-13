Лавров обвинил генсека ООН в предвзятости в ситуации с Украиной

Глава МИД РФ рассказал об отношении Гутерриша к кризису в Европе.

Глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров обвинил генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в том, что эксперт от Всемирной организации не занимает нейтральной позиции в ситуации вокруг украинского кризиса. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе совместной пресс-конференци с коллегой из Саудовской Аравии в Москве. В МИД РФ пояснили, что у генсека ООН в очередной раз не удалось занять нейтральную позициюв мировой проблеме.

Мне очень жаль, что генеральный секретарь ООН, однозначно, по сути дела, подписался именно под односторонними украинскими требованиями, хотя, конечно же, по уставу ООН, как международный чиновник, главное административное лицо в ООН, он должен... Сергей Лавров, глава МИД РФ

Россия и Саудовская Аравия подтвердили продолжение координации по ОПЕК+.

Фото и видео: МИД России