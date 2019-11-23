В МИД назвали условие заключения мирного договора с Японией

Страны конфликтуют из-за части Курильских островов.

Для заключения мирного договора Япония должна признать суверенитет России над южной частью Курильских островов. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД провел встречу со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги на полях совещания глав МИДов стран G20. Политик отметил, что странам необходимо руководствоваться договоренностями, которые достигаются на высшем уровне между президентом России и премьер-министром Японии. Он подчеркнул, что в декларации 1956 года четко сказано, что Токио признает территориальную целостность и суверенитет России над всеми землями, включая Курилы.

Напомним, что Япония считает Южные острова Курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи своими "северными территориями", Россия настаивает на том, что по праву владеет Курилами по итогам Второй мировой войны.

Видео: YouTube/ Ministry of Foreign Affairs of Russia, FRANCE 24 English