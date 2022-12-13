Лавров назвал расследования западных СМИ по "Северным потокам" позорными

Глава МИД РФ оценил влияние генсека ООН на ситуацию.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал стыдными попытки западных СМИ переложить вину за взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" в акватории Балтийского моря на некоего "украинского олигарха" или проукраинские группировки. Об этом дипломат рассказал в ходе совместной пресс-конференции в Москве с коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. В МИД РФ полагают, что генеральный секретарь Антониу Гутерриш и ООН всеми способами пытаются уйти от реакции относительно ситуации, которая произошла вокруг подрыва трубопроводов России. В Москве уверены, что ответственные ли ца не должны уйти от ответственности за совершенное преступление.

Пытаться объяснить со ссылкой на какие-то западные спецслужбы, что это дело рук некоего украинского олигарха - я считаю, просто стыдно для тех, кто такую версию пропихивает через подконтрольные западные СМИ Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров обвинил генсека ООН в предвзятости в ситуации с Украиной.

Фото и видео: МИД России