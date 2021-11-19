Главу МИД спросили о том, как РФ собирается "понравится" Западу.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал неприличным вопрос шведского журналиста о том, что РФ собирается делать для сближения с западными демократиями.

Когда вы так требовательно спрашиваете, что Россия собирается делать для того, чтобы понравиться западным демократиям, это же неприлично.

Сергей Лавров

Он добавил, что подобная риторика полностью подрывает все основы, на которых "зиждется" ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе — прим.ред), а также основы, на которых строится "вся современная архитектура международных отношений, которая была создана после победы над нацизмом".

Напомним, что 19 ноября Сергей Лавров провел встречу с председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде.

Видео: МИД РФ