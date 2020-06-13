Лавров и Шойгу посетят Турцию во главе российской делегации

Глава МИД Сергей Лавров и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетят Турцию для переговоров по ситуации в Ливии и Сирии. Визит российской делегации запланирован на 14 июня, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Отмечатся, что визит министров пройдет в соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентами РФ Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Министры иностранных дел и обороны России Лавров и Шойгу 14 июня прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес. МИД РФ

Напомним, что 10 июня главы РФ и Турции провели телефонный разговор, в ходе которого затронули вопросы урегулирования конфликта в Сирии, Ливии, а также обсудили восстановление взаимодействия двух стран на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в мире.

Видео: kremlin.ru