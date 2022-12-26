Лавров: Запад скоро потеряет возможности рулить в мировой экономике

По его словам, Москва не будет бегать за Западом.

Запад скоро потеряет возможности рулить в мировой экономике. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с руководителями СМИ.

По его словам, страны Запада в ближайшее время столкнуться с сокращением своих возможностей. Лавров подчеркнул, что Запад разорвал практически все отношения с Россией, но у Москвы есть с кем сотрудничать в экономике и других сферах.

Мы, как уже не раз говорили, за Западом бегать не собираемся. И мы будем ориентироваться на тех, кто нас никогда не подводил. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Ранее Лавров заявил, что Запад полностью себя дискредитировал как партнера.

Видео: Telegram / РИА Новости