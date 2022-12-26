Лавров: Запад скоро потеряет возможности рулить в мировой экономике

Запад скоро потеряет возможности рулить в мировой экономике. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с руководителями СМИ.
По его словам, страны Запада в ближайшее время столкнуться с сокращением своих возможностей. Лавров подчеркнул, что Запад разорвал практически все отношения с Россией, но у Москвы есть с кем сотрудничать в экономике и других сферах.
Мы, как уже не раз говорили, за Западом бегать не собираемся. И мы будем ориентироваться на тех, кто нас никогда не подводил.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Ранее Лавров заявил, что Запад полностью себя дискредитировал как партнера.
Видео: Telegram / РИА Новости
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