  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:18
132
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Лавров: Запад скоро потеряет возможности рулить в мировой экономике

0 0

По его словам, Москва не будет бегать за Западом.

Запад скоро потеряет возможности рулить в мировой экономике. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с руководителями СМИ.

По его словам, страны Запада в ближайшее время столкнуться с сокращением своих возможностей. Лавров подчеркнул, что Запад разорвал практически все отношения с Россией, но у Москвы есть с кем сотрудничать в экономике и других сферах.

Мы, как уже не раз говорили, за Западом бегать не собираемся. И мы будем ориентироваться на тех, кто нас никогда не подводил.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Ранее Лавров заявил, что Запад полностью себя дискредитировал как партнера.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: запад, мид россии, мировая экономика, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии