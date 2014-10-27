Льготный проезд в транспорте Петербурга подорожает

Стало известно, что льготный проездной билет на все виды транспорта может подорожать. Несмотря на то, что ранее сообщалось о сохранении платы за проезд в будущем году на прежнем уровне.

В 2018 году может подорожать льготный проездной билет на все виды транспорта. Такую возможность сейчас рассматривают в комитете по тарифам. При этом ранее объявляли, что плата за проезд в этом году останется на прежнем уровне.

Как рассказал источник в Смольном "Фонтанке", льготный проездной подорожает с 545 до 576 рублей. Эти изменения произойдут в соответствии с индексом потребительских цен.

Кроме того, изменится стоимость проездного на 90 минут. Правда в этом случаи в сторону пассажиров. Вместо 70 рублей этот вид билета будет стоить 65 рублей.

Председатель комитета по тарифам Петербурга сообщил, что точные данные об изменениях тарифов будут известны в конце сентября. Сейчас же этот вопрос обсуждается.