Курды пригрозили Турции войной из-за Сирии

Турецкие военные могут в ближайшее время начать операцию в Сирии.

Арабо-курдское формирования "Сирийские демократические силы" (SDF) пригрозили Турции "тотальной войной". Об этом их представитель Мустафа Бали в социальных сетях.

По его словам, SDF предпринимают все необходимое, чтобы охранить стабильность в регионе. Курды без колебаний вступят в конфликт с Турцией, чтобы защитить себя и свой народ, отметит Мустафа.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные могут в ближайшее время начать операцию в Сирии.

Видео: YouTube/Den ProHD