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Дом Зингера подсветили цветами флага Франции
Сегодня, 1:10
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Rybka123

Дом Зингера подсветили цветами флага Франции

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Акция приурочена к пожару в соборе Парижской Богоматери.

Дом Зингера окрасился в цвета французкого флага. Акция приурочена к пожару в соборе Парижской Богоматери. Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети "ВКонтакте", штаб квартира который располагается в здании на Невском проспекте.

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари начался вечером 15 апреля. В результате возгорания обрушился шпиль собора, и загорелась несущая конструкция. На месте работают 500 пожарных. Спасателям удалось сохранить структуру здания, а также эвакуировать реликвии, хранившиеся внутри.
Фото: пресс-служба "ВКонтакте"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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