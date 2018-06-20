Дом Зингера подсветили цветами флага Франции

Акция приурочена к пожару в соборе Парижской Богоматери.

Дом Зингера окрасился в цвета французкого флага. Акция приурочена к пожару в соборе Парижской Богоматери. Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети "ВКонтакте", штаб квартира который располагается в здании на Невском проспекте.

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари начался вечером 15 апреля. В результате возгорания обрушился шпиль собора, и загорелась несущая конструкция. На месте работают 500 пожарных. Спасателям удалось сохранить структуру здания, а также эвакуировать реликвии, хранившиеся внутри.

Фото: пресс-служба "ВКонтакте"