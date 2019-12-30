Крымские татары оценили новогоднее обращение Зеленского комическим

Они попросили власти Киева повзрослеть.

Новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского к крымским татарам прокомментировал глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

По его словам, фразу на крымско-татарском следовало адресовать не крымчанам, а лидерам организации "Меджлис крымско-татарского народа" (запрещена в РФ), сбежавшим из Крыма после воссоединения с РФ. Умеров подчеркнул, что украинским властям надо повзрослеть и признать выбор крымчан жить в составе России.

Мы — частичка многонациональной России, и у нас все было хорошо в 2019-м и еще лучше будет в 2020 году,

— сказал Умеров.

Видео: YouTube /