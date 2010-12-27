Красный поезд снова сломался между "Владимирской" и "Пушкинской"

На первой линии петербургского метрополитена снова сломался красный поезд.

Очевидцы сообщают, что поезд встал между "Владимирской" и "Пушкинской". Это снова состав красного цвета, который не так давно запустили на линию. Меньше недели назад Piter.tv передавал, что на "Владимирской" сломался новый "красный" поезд.

По словам очевидца, на "Пушкинской" пассажиры стоят уже 20 минут. Поезда по красной ветке идут с увеличенным интервалом. На фотографиях с места видно, что проход на станцию закрыли лентой.

"20 минут назад дверь заклинило у поезда", - написал пользователь Артем Артемов.

Комментария от пресс-службы метрополитена пока нет. Ситуация осложняется тем, что сейчас в метро вечерний час пик. Поэтому пассажиров на станции особенно много.

Фото: ВКонтатке / ДТП и ЧП Санкт-Петербург