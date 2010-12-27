Корпоративное донорство, все за и против, и почему предприятия Выборгского района не принимают участие

Работодатели не спешат присоединяться к коллективной кровосдаче, хотя "Центр крови Ленобласти" готов в любой день по предварительной договоренности привезти все оборудование в любую точку Выборгского района.

Корпоративное (коллективное) донорство, все за и против, и почему предприятия Выборгского района не принимают участие.

Несмотря на то, что корпоративное донорство – это отличный вариант сплочения коллектива, ведь ничто так не сближает людей, как вместе сделанное доброе дело. Работодатели не спешат присоединяться к коллективной кровосдаче, хотя "Центр крови Ленобласти" готов в любой день по предварительной договоренности привезти все оборудование в любую точку Выборгского района.

"Работодатели Выборгского района не слишком активно дают добро на организацию таких дней, но потихоньку социально-ответственного бизнеса в области становится все больше. Конечно, не так много, как хотелось бы. Поэтому, мы всегда рады новым партнерам", - рассказала менеджер по связям с общественностью ГКУЗ "ЦКЛО" Любовь Губайдуллина.

По словам Любови, в крупных партнерах "ЦКЛО" числятся Киришский КИНЕФ, Еврохим, ГРЭС в Киришах, Атомная станция в Сосновом бору и еще с десяток предприятий. В Выборге все крупные предприятия, к сожалению, пока отказываются принимать участие в корпоративной кровосдаче.

"Никто не хочет потом отпускать сотрудников на выходной и оплачивать эти дни. Я губернатору задавала вопрос по поводу налоговых льгот для таких предприятий или других подобных ништяков. Сам же Дрозденко даже предлагал компенсировать оплату предприятиям этих донорских дней из бюджета области...но пока ничего из этого не реализовано", - поделилась с нами Любовь.

Сотрудники "ЦКЛО" обращались и в общественную палату, где также получили поддержку, но, к сожалению, пока вопрос компенсаций работодателям так и не решен.

Отметим, что вызвать можно "ЦКЛО" к себе на предприятие можно обратившись любым удобным способом : в группу вк, администратору, пиар-специалисту, на почту centrkrovi.manager@yandex.ru , либо по тел. 8981-735-7669. На территории предприятия должно быть светлое просторное помещение и хотя бы 30 желающих сдать кровь, отметила Любовь. При этом все выплаты и меры социальной поддержки донору будут предоставлены в полном размере: 1078 руб.40 коп. и справку на два дня отдыха.