Концерт группы Pixies

Рок-группа выступит с новой, седьмой, пластинкой.

Легендарная группа американской инди-сцены Pixies летом 2020 представит в Северной столице свой новый альбом. В конце XX века творчеством коллективов вдохновлялись Курт Кобейн, Том Йорк, Боно и другие исполнители. Для многих Pixies известны по саундтрекам к фильмам, например, "Where is my mind?" прозвучала в картине Дэвида Финчер "Бойцовский клуб". Каверы на песни группы делали Placebo, Бек, TV on the Radio и даже Дэвид Боуи.

Седьмая пластинка "Beneath the Eyrie" вышла 13 сентября 2019 года. Альбом стал вторым для текущего состава группы, сейчас в нее входят Блэк Фрэнсис (гитара и вокал), Джоуи Сантьяго (гитары), Дэвид Ловеринг (ударные) и Паз Леншантин (бас-гитара). Музыканты рассказали, что при записи альбома на них сильно повлияли здания, находящиеся около звукозаписывающей студии. Готический стиль проник и в новый релиз Pixies.

Организатором концерта выступает "Светлая музыка".

Место: клуб-фестиваль "Морзе" (Кожевенная линия, 40)

Возрастное ограничение: 16+

Фото: vk.com/pixies_morze