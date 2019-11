Концерт группы "Beyond the Black"

Симфония с металлическим оттенком прямиком из Германии.

Немецкая группа "Beyond the Black" приезжает в Петербург со своим последним альбомом "Heart of the hurricane". Смесь симфонии с металлом, запоминающийся вокал солистки и неповторимые гитарные партии – лучшее лекарство для промозглого ноябрьского вечера.

Группа завоевала немецкие и австрийские национальные музыкальные чарты со своим дебютным альбомом. С тех пор заслуги "Beyond the Black" только прогрессируют.

Цена: 1700 рублей

Адрес:

Фото: клуб ZAL, наб. Обводного канала, 118 лит. С