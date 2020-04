Концерт группы Algiers

Живое шоу ярких представителей пост-панка, совмещенного с афроамериканским пением.

Algiers - необычный музыкальный коллектив, покоривший петербуржцев летом 2019 на фестивале STEREOLETO. В своих выступлениях коллектив совмещает пост-панк и афроамериканскую манеру пения.

На концертах Algiers происходит настоящее шаманство: инструментальные мелодии вводят слушателей в гипнотический транс. Группа поднимает острые социальные темы, например, борьбу против рабства и системы.

В конце октября музыканты выпустили песню "Dispossession", она войдет в будущий студийный альбом "There Is No Year". Пластинка выйдет 17 января 2020 года. В своих текстах Algiers противостоят современной системе подавления личности.

Место: клуб-фестиваль "Морзе" (Кожевенная линия, 40)

Возрастное ограничение: 6+

Фото: vk.com/algiers_morze