Непотопляемые рок-легенды покажут фирменное стадионное шоу.

Живая классика мирового рока "Wind Of Change", "Still Loving You" и другие бессмертные произведения Scorpions зазвучат в "Ледовом дворце". Группа исполнит для петербуржцев свои нетленные вещи и главные гимны с 18 студийных альбомов.



Место: Спортивно-концертный комплекс "Ледовый дворец" (пр. Пятилеток, д.1)

Цена: от 2800 до 8000 рублей

Возрастное ограничение: 16+

Фото: wegow.com