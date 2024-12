Концерт "Романтический джаз во дворце с экскурсией" состоится 8 декабря в особняке Румянцева. Начало – в 17:00. Для гостей старше 6 лет.

Жителей и гостей Петербурга приглашают на концерт-экскурсию в особняк графа Румянцева, являвшегося просветителем и коллекционером.

Знакомство с дворцом начнется с экскурсии по роскошным залам и рассказа о его истории. Продолжением станет концерт, в рамках которого прозвучат джазовые композиции о любви от команды Original Jazz Experience.

Программа: Django Reinhardt – George Gershwin Nuages and Lady be good; Bing Crosby – At the jazz band ball; Cole Porter – You do something to me; Django Reinhardt – Douce Ambience; Charlie Shavers – Undecided и другие мелодии.

Фото: imayc.ru