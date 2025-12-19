Концерт "Любовь в сердце. Артисты театра Ленсовета"

Концерт состоится 5 февраля в ДК имени Ленсовета. Стартует мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

Гости погрузятся в атмосферу настоящего петербургского квартирника, наполненного теплом, уютом и добрым юмором. Вы насладитесь любимой музыкой, стихами известных поэтов, прозой великих авторов и общением с любимыми актерами.

В частности, прозвучат строки произведений Осипа Мандельштама, Иосифа Бродского, Евгения Евтушенко, Сергея Есенина, Владимира Маяковского, Ольги Берггольц, Михаила Зощенко, Сергея Довлатова, а также будут исполнены композиции от Леонида Утесова, Булата Окуджавы, Михаила Боярского, Людмилы Петрушевской, Владимира Трошина и музыка композиторов Андрея Петрова, Алексея Рыбникова и других. Исполнители: Сергей Мигицко, Анна Мигицко, Сергей Перегудов, Максим Ханжов, Денис Лукичев, Ильдар Казаханов.

Фото: pxhere