Концерт пройдет 20 июля в клубе Sound. Стартует мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

В рамках концерта прозвучат бессмертные шедевры, определившие эпоху. Струнный оркестр Hard Rock Orchestra даст незабываемое выступление. Камерная атмосфера единения погрузит гостей в красоту музыки Linkin Park.

Ожидаются топовые произведения, среди которых Numb, One Step Closer, In the End, Faint, Crawling и другие.

Фото: pxhere