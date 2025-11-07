Концерт "Летний фестиваль Pianissimo. Джан Сарач"

Концерт пройдет 27 июля в Большом итальянском просвете Эрмитажа. Начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

Пианист Джан Сарач из Стамбула начал заниматься фортепиано в 5 лет. Уже в 14 лет его приняли в Мюнхенский университет музыки и театра по программе для особо одаренных детей. В 2025 году артист продолжил обучение в Высшей школе музыки имени Ференца Листа в Веймаре.

Лауреат международных конкурсов выступает как солист и камерный музыкант на сценах Европы. В 2023 году стал самым молодым лауреатом премии Артуро Бенедетти Микеланджели на Piano Academy Eppan.

Фото: pxhere