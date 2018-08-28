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Концерт "Каста"
Сегодня, 19:00
6042
Rybka123

Концерт "Каста"

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Концерт основателей хип-хоп движения в России на Roof Music Fest.

В 2019 году петербургский Roof Music Fest проводится в седьмой раз. В этот раз на сцене под открытым небом выступят дерзкие, лиричные, правдивые и всегда актуальные Каста.

Место: Площадка Roof Place (Кожевенная линия, д. 30)

Теги: roof music fest, каста
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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