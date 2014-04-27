Десятый сезон концертов на крышах в Петербурге откроет Billy's Band

Концерты юбилейного сезона продлятся до конца лета в двух столицах.

Десятый сезон музыкальных концертов на крышах в Петербурге откроет группа Billy"s Band – выступление романтиков "алко-джаза" состоится 20 мая. Юбилейный сезон фестиваля концертов на крышах ROOF FEST начнется на крыше ROOF PLACE, расположенной на Васильевском острове.

Однако концерты затронут не только Петербург – выступления в рамках летнего сезона запланированы в Москве. Там для слушателей выступят Tesla Boy, Танцы Минус, Рита Dакота, группа ФРУКТЫ и многие-многие другие.

Организаторы фестиваля отмечают, что за 10 лет в двух столицах прошло уже более 150 концертов на крышах. По приблизительным подсчётам, за всю историю фестиваля его посетило более 200 тыс. человек.

28 мая в 21:30 на Дворцовой площади в Петербурге состоится традиционный гала-концерт "Классика на Дворцовой", приуроченный ко Дню города. В прошлом году из-за всемирной пандемии по коронавирусу гала-концерт состоялся в онлайн-режиме.

Фото: vk.com/billynovik