"Каста" предложила Путину свой гимн России

Музыканты отметили, что их версия будет близка по духу большей части России.

Ростовская группа "Каста" записала свою версию гимна России. Хамиль, Змей, Шым и Влади опубликовали на своем YouTube-канале ролик-презентацию и обратились к президенту Владимиру Путину.

"Господин президент, у нас радостное событие. Мы справились с очень сложной творческой задачей государственной важности — написали наш гимн России", - заявили артисты.

По мнению "Касты", существующий гимн России не вызывает серьезного, сильного чувства. Они попросили Путина обратить внимание на их версию и рассмотреть ее в качестве альтернативы. Музыканты отметили, что их гимн будет близок по духу большей части России.

Новый гимн начинается со строчки "Говорить не запрещено, но молчим, как бы не сказать лишнего чего". Провокационный трек сопровождает минималистичный видеоряд с всплывающими строчками текста и нарисованным российским триколором.

"Мы хотели сделать главным человека, но получили снова главного человека", — зачитывают рэперы. В конце каждой строчки повторяется фраза "Это мы".

За сутки видео с новым гимном России посмотрели более 37 тысяч раз. Этот трек стал первым из нового альбома группы "Об изъяне понятно". Точной даты релиза пока нет.

Ранее мы писали, кто из артистов выступал на российских митингах.

Видео: YouTube / Каста. Обращение к Президенту