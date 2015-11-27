Концерт DIRKSCHNEIDER

DIRKSCHNEIDER — это последняя возможность услышать легендарные хиты, на которых воспитано не одно поколения металхэдов, от оригинального вокалиста ACCEPT

В 2016 году DIRKSCHNEIDER провели масштабный мировой тур. Почти на все европейские концерты DIRKSCHNEIDER билеты были полностью распроданы. В ноябре DIRKSCHNEIDER провели большой тур по России.

Несмотря на то, что первоначально выступать в качестве проекта DIRKSCHNEIDER музыканты планировали только в течение одного года, в марте 2017 было объявлено о продолжении концертной деятельности.

«Мы получили огромное количество писем от наших фэнов, в которых они очень просили продолжить работу с DIRKSCHNEIDER. К тому же осталось еще так много несыгранных песен Accept, что мы решили пойти вам навстречу! Во время наших выступлений с DIRKSCHNEIDER наши слушатели получали такое огромное удовольствие, и для нас как группы это стало серьезной вехой. Эти концерты по-настоящему потрясли людей со всего света. А многие журналисты назвали наши шоу «туром года». Мы с нетерпением ждем продолжения и будем очень рады вас видеть снова на наших концертах!» — сообщила группа.

Группа будет выступать с почти целиком ОБНОВЛЕННЫМ СЕТ-ЛИСТОМ. Это по-прежнему песни Accept, однако многие песни будут другими.

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Начало в 20.00

Цена билетов от 1600 р.

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