Концерт Billie Eilish

17-летняя звезда впервые приедет в Россию.

Американская певица и автор своих песен Billie Eilish впервые приедет в Петербург. Несмотря на юный возраст, исполнительница добилась успеха по всему миру, заявив о себе синглом "Ocean Eyes" в 2016 году.

Eillish отличает свой стиль в направлении альтернативный поп, выразительный образ и яркие видеоклипы. В 2019 году у певицы вышел дебютный студийный альбом "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" с 14 композициями. В Австралии, Австрии, Бельгии, Канаде, Чехии, Финляндии и многих других странах пластика оказалась на пике популярности.

В России многие узнали Billie Eilish после песни "Bad guy", который уже на протяжении многих месяцев держится в российских чартах. Из-за высокого спроса выступление певицы даже пришлось перенести на другую концертную площадку.

Место: Ледовый дворец (пр.Пятилеток, 1)

Возрастное ограничение: 12+

Фото: Billie Eilish / Instagram