Концерт "Бах vs Шопен. Орган vs Рояль"

"Бах vs Шопен" от Amadeus Concerts из цикла Битва Клавиров под величественными сводами Петрикирхе.
Бах и Шопен в одном концерте! Непревзойденный гений органа и человек, которого боготворят не только слушатели, но и пианисты - и не удивительно, ведь он написал для рояля, возможно, наиболее виртуозные и наиболее яркие сочинения.
Можно ли сравнивать их музыку? Музыковеды скажут вам, что нет - и, конечно же, будут правы... Полифоническая музыка Баха и Шопен, олицетворение Романтизма. Разные философии, разное ощущение времени... И именно поэтому мы предлагаем вам послушать двух гениев в одном концерте.
Цикл "Битва клавиров" от Amadeus Concerts восходит к старинной европейской традиции музыкальных поединков, когда ведущие мастера музыкального искусства состязались в искусстве импровизации, сочинительства и исполнения музыки, чтобы удивить публику.
Это будет контрастно и неожиданно!
Исполнители:
Ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.
Продолжительность концерта: 1 час без антракта.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все