Концерт "Бах vs Шопен. Орган vs Рояль" состоится 29 ноября в 15:00 в Петрикирхе

"Бах vs Шопен" от Amadeus Concerts из цикла Битва Клавиров под величественными сводами Петрикирхе.

Бах и Шопен в одном концерте! Непревзойденный гений органа и человек, которого боготворят не только слушатели, но и пианисты - и не удивительно, ведь он написал для рояля, возможно, наиболее виртуозные и наиболее яркие сочинения.

Можно ли сравнивать их музыку? Музыковеды скажут вам, что нет - и, конечно же, будут правы... Полифоническая музыка Баха и Шопен, олицетворение Романтизма. Разные философии, разное ощущение времени... И именно поэтому мы предлагаем вам послушать двух гениев в одном концерте.

Цикл "Битва клавиров" от Amadeus Concerts восходит к старинной европейской традиции музыкальных поединков, когда ведущие мастера музыкального искусства состязались в искусстве импровизации, сочинительства и исполнения музыки, чтобы удивить публику.

Это будет контрастно и неожиданно!

Исполнители:

Ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Продолжительность концерта: 1 час без антракта.